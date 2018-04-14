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حزب الاستقلال فى يوم اليتيم بالغربية (صور)

منذ 9 يوم
عدد القراءات: 1293
حزب الاستقلال فى يوم اليتيم بالغربية (صور)

أقامت أمانة حزب الاستقلال بمحافظة الغربية، اليوم السبت 14 فبراير 2018، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، نظمتها الأمانة فى المحافظة، برئاسة الأستاذ محمد على سعدة، وأعضاء الأمانة.

وشارك فى الاحتفال الأستاذ أحمد دنيا عضو اللجنة التنفيذية للحزب، والشيخ إبراهيم خضر، عضو أمانة الفكر والدعوة، والأستاذ مروان منسى، أمين التنظيم بمحافظة الغربية.

ورحب الأستاذ محمد على سعدة، أمين المحافظة بالسادة الحضور من قادة الحزب والمحافظة، والسادة الأعضاء وحضور حفل يوم اليتيم.

وقدم الندوة، الأستاذ محمد مراد، أمين العمال بالحزب، متحدثًا عن فضل يوم اليتيم، وبرنامج اليوم.

ثم تحدث فضيلة الشيخ إبراهيم خضر، عن فضل يوم اليتيم، ومشاركة اليتيم فى حياتها بأثرها بحسب توصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكما تظهر الصور، فقد تجمع عدد من الأطفال الأيتام بمقر الحزب، وسط قيادات الحزب المتواجدين هناك، لمشاركتهم فى ذلك اليوم وكل يوم أيضًا.

مؤكدين أن برنامج الحزب، يعمل دائمًا على وضع أبناء الوطن بكل انتمائاتهم وفصائلهم، وظروفهم أيضًا، موضع أبناء مصر التى يجب بنائها.

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