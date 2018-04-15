السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك فى العاشر من رمضان

الأحد 15 أبريل 2018

سيطرت القوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، على حريق نشب بأحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمصنع للصناعات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران، فيما أسفر الحريق عن احتراق غرفة مدير المصنع ومجموعة من الأخشاب كانت موجودة بها، دون خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.