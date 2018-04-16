حبس عامل بتهمة سرقة مكتب بريد الأزبكية

الإثنين 16 أبريل 2018

قررت نيابة الأزبكية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مكتب بريد الأزبكية لمروره بضائقة مالية، حيث تم ضبط المتهم عقب سرقته مكتب البريد وبحوزته المسروقات.

البداية كانت بتلقى شرطة النجدة بلاغا من إدارى بإحدى مكاتب البريد الكائن مقرها بالأزبكية باكتشافه كسر الشباك الحديدى الخاص بمكتب البريد محل عمله وسرقة مبالغ مالية، وأضاف بورود رسائل نصية تفيد سحب مبلغ مالى قدره (10 آلاف جنيه) من الحساب الشخصى لشقيقه عن طريق كارت ATM كان قد تركه بمحل الواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، حيث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكابها م. م. ت، فنى تبريد وتكييف، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لسابقة تردده على المكتب لسحب وإيداع بعض المبالغ المالية وعلمه بمداخل ومخارج مكتب البريد، فقد خطط لسرقة محتوياته، واستولى على ( مبلغ مالى قدره 16 ألف جنيه، وسحب مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه عن طريق كارت ATM عثر عليه بمحل الواقعة، كاميرا مراقبة، 10 ريموت تكييف، جهاز بلاور ).

واعترف المتهم بأنه عقب انصرافه من مكتب بريد الأزبكية عقب سرقته له، وبصحبته أحد أصدقائه "محمد. ج"، صاحب ورشة تبريد وتكييف ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق سبق اتهامه فى قضية مخدرات، موضحا أنه لم يكن يعلم شيئ عن واقعة السرقة لماكينة الصراف الآلى الخاص بأحد البنوك الكائنة بمنطقة الإسعاف وتمكن من سحب مبلغ مالى قدره ( 10 آلاف جنيه ) على عدة مرات.

وبإرشاده ضبط الأخير وبحوزته ( فرد خرطوش عيار 12مم و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة صوت وعدد 5 طلقات صوت )، وبمواجهته اعترف بأقوال المتهم الأول وأنكر علاقته بواقعة السرقة واعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط ( مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، وباقى المسروقات، الأدوات المستخدمة في عملية السرقة ) وإن باقى المبلغ أنفقه على متطلباته الشخصية.. وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وأقر بأنها خاصة بمكتب البريد عمله واتهمه بالسرقة.