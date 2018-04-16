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تأجيل قضية أحداث الكرم بالمنيا إلى جلسة شهر أغسطس

منذ 7 يوم
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تأجيل قضية أحداث الكرم بالمنيا إلى جلسة شهر أغسطس

الإثنين 16 أبريل 2018

أجلت محكمة جنايات المنيا، محاكمة 28 متهما فى أحداث الكرم بأبوقرقاص إلى جلسة الأول من دور أغسطس القادم .
 
واستمعت المحكمة إلى حيثيات النظر فى إلغاء قرار المحامى العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيقات فى "أحداث تعرية سيدة"، وتقرير المعمل الجنائى بشأن حريق منازل الأقباط بقرية الكرم التابعة لمركز ابو قرقاص والمتهم فيها 25 شخصا من أبناء القرية إلى جانب 3 متهمين آخرين فى واقعة تعرية السيدة سعاد دانيال .
 
 كما استعمت المحكمة اليوم إلى أقوال بعض الشهود والاطلاع على حافظة المستندات.
 
و تعود الواقعة إلى شهر مايو 2016 على خلفية إشاعة علاقة غير  شرعية بين ربة منزل مسلمة وشاب قبطى على إثرها اندلعت اشتباكات وأعمال عنف وشغب بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص.

 

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