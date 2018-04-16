المنوفية.. السيطرة علي حريق هائل بمخزن بلاستيك

الإثنين، 16 أبريل 2018 سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، على حريق هائل بمخزن مفتوح لمخلفات البلاستك، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقت الجهات المعنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، بنشوب حريق بمخزن مفتوح لمخلفات البلاستك بدائرة المركز على الفور وجه مدير الأمن بانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وتبين أنه نشب بمخزن مفتوح لمخلفات البلاستك، ملك م . م . ح ،و مقيم دائرة المركز، و لم ينجم عن الحريق ثمة اصابات، وحدثت بعض التلفيات (احتراق محتويات المخزن ). وبسؤال المالك اتهم مالك مصنع صابون مجاور له بالإهمال والتسبب فى الحريق نتيجة تطاير الشرر المشتعل حال قيامهم بأعمال لحام حديد بالمصنع ونفى الشبهه الجنائية، و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .