أحكام بالسجن فى قضية تزوير كبيرة بالإسماعيلية.. بينهم أمناء شرطة



الثلاثاء 17 أبريل 2018

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن سبع سنوات، بحق أميني شرطة ووالد أحدهما، بالإضافة إلى محامية، بتهمة التزوير والسجن 15 سنة لمتهم خامس هارب بتهمة التزوير.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر يوليو 2017، عندما قامت احدى المحاميات بالاتفاق مع أميني شرطة هما "م.س"، و"ع. الـ"، تابعين لقوة مركز شرطة أبو صير فى محافظة الإسماعيلية، أن يقوما بإحضار شخصا يشبه المتهم الهارب محمد ضويحي أمام النيابة بنفس بطاقة المتهم لإعادة إجراءات محاكمته فى أربعة جنايات قتل محكوم فيها بالمؤبد.

وأحضر الأمناء المذكورين، والد أحدهما، أمام النيابة العامة، بطريقة التزوير مدعيا أنه المتهم محمد الضويحى، لكن النيابة اكتشفت الأمر وأصدرت قرارا بحبس الأمناء ووالد أمين شرطة وتحويلهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير وضبط وإحضار المحامية الهاربة والمتهم الخامس والتى أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها المتقدم.