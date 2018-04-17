مصرع سيدة وإصابة (3) آخرين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

الثلاثاء 17 أبريل 2018

توفيت سيدة، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة، وهرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ ونقلت سيدة مجهولة الهوية جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى المركزى، فيما نقل محمود فتحي عبد الباسط ومصطفي عبد الفتاح حسن وبهاء الدين محمد حسانين ، وجميعهم مقيمين بأسيوط، إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.