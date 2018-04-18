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كثافات مرورية بشارع السودان وكوبري 15 مايو بسبب تجمعات المدراس

منذ 6 يوم
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كثافات مرورية بشارع السودان وكوبري 15 مايو بسبب تجمعات المدراس

تباطأت حركة المرور بمعظم محاور الجيزة كثافات مرورية، بسبب زيادة الأحمال أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، أمام القادم والمتجه من القاهرة، وينصح رجال المرور باعتلاء كوبري الجلاء كبديل مروري مناسب، كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة بسبب منطقة المدارس وذلك حسبما جاء عن "اليوم السابع".

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو بسبب مجمع مدارس الزمالك، وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن، ومحيط جامعة القاهرة، وأيضا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبري الجيزة في الاتجاه المؤدي لمستشفى الرمد.

وظهرت كثافات متحركة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة وأمام المتجه من الدائري حتى منطقة الجامعة بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس.

كما ظهرت كثافات مرورية في شارع الهرم، لذلك يفضل شارع فيصل كبديل جيد، كما ظهرت كثافات بميدان الرماية، بسبب وجود مجمع مدارس بطريق الفيوم الصحراوي.

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