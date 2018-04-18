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المرور يغلق منزل الدائري للقادم من المعادي لـ 4أيام بسبب أعمال تطوير

منذ 6 يوم
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المرور يغلق منزل الدائري للقادم من المعادي لـ 4أيام بسبب أعمال تطوير

أعلنت اﻹدارة العامة للمرور عن قيامها بإغلاق منزل الدائري للقادم من المعادي "منزل مجاور لفندق ميراج" بسبب أعمال تطوير للطريق الدائري في تقاطعه مع طريق السويس، بسبب أعمال تجريها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع المرور لمدة 4 أيام، وسط انتشار الخدمات بالطرق.

كما سيتم إجراء تحويلة مرورية بعد الغلق، ليسلك قائدو السيارات محور الثورة اتجاه الكيلو 4.5 حتى السير للثورة، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه طريق السويس الصحراوي، وستبدأ اﻷعمال غدا الخميس، بدأ من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 11.30 مساء اﻷحد المقبل.

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