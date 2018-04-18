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انتحار ربة منزل هربا من تعذيب زوجها ببولاق الدكرور

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 69
انتحار ربة منزل هربا من تعذيب زوجها ببولاق الدكرور

حاولت ربة منزل أن تهرب من التعذيب الذي لاقته على يد زوجها، بسبب خلافات على مصروف البيت، فأقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثامن مما أسفر عن مفارقتها الحياة ببولاق الدكرور، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وقد تلقت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الثامن مما أسفر عن مصرعها.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها سائق توك توك، يبلغ من العمر 30 سنة، كان دائم الاعتداء بالضرب عليها، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على نفقات المعيشة، مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب، وإصابتها بعدة جروح وطعنات بسكين، وأثناء محاولة الزوجة الهرب من المتهم قفزت من الطابق الثامن مما أدى لوفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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