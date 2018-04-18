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موت وإصابة 6 في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بصحراوي بني سويف

منذ حوالى ساعة
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موت وإصابة 6 في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بصحراوي بني سويف

توفي شخصان وأصيب أربعة آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس من الخلف على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بني سويف في اتجاه محافظة المنيا.

 وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي إثر تصادم سيارة نقل بأتوبيس من الخلف في اتجاه محافظة المنيا.

نقلت سيارات إسعاف بني سويف المصابين وهم محمود أحمد محمد، جمال عبد الحميد أحمد 28 سنة، وليد أحمد محمود 30 سنة، تامر محمد على 36 سنة، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقى العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي وسؤال الركاب اصطدام السيارة النقل للأتوبيس من الخلف مما أدى وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين كانوا يجلسون في المقعد الأخير للأتوبيس بينما نجا كافة الركاب من الحادث تحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

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