الحوت الأزرق يقضي على تلميذ بالمنيا

أقدم طالب بالمرحلة الابتدائية بمركز ديرمواس على التخلص من حياته بالانتحار شنقًا داخل غرفة منزله وتم نقل الجثة إلى مستشفى ديرمواس العام وذلك وفق "المصريون".

كانت مديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا من إدارة مباحث المديرية بالعثور على طفل يدعى مصطفى 12 سنة تلميذ بالصف السادس الابتدائي جثة هامدة داخل غرفته.

وعلى الفور انتقل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب ورئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ؛ حيث تبين أن التلميذ أنهى حياته منتحرًا مستخدمًا شريط من القماش، وبسؤال والدته أكدت أن نجلها يمارس الألعاب العنيفة كالملاكمة على سبيل اللعب و(الحوت الأزرق)، وأنها فوجئت به جثة هامدة ولم تتهم أحدا بارتكاب الحادث.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ديرمواس العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.