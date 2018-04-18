إصابة (5) أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

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منذ 5 يوم

الأربعاء 18 أبريل 2018

أصيب خمس أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة محافظة بنى سويف بحوالى 2 كيلو باتجاه محافظة المنيا.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.