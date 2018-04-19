طفل يتناول حبوب الغلال السامة تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق" بالبحيرة

قال موقع "اليوم السابع" إن مديرية أمن البحيرة سجلت حادثا جديدا للعبة الحوت الأزرق، بتناول طفل 12 سنة، حبوب حفظ الغلال "السامة" تنفيذا لأوامر اللعبة، وتبين وجود رسمة الموت علي الذراع الأيمن للطفل، وتم نقله لمركز السموم لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، من المستشفى العام بإيتاي البارود، يفيد بوصول الطفل "خ.م.ط" 12عاما بالصف السادس الابتدائي ومقيم بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، مصابا بادعاء تسمم فسفوري إثر تناول مادة سامة غير معلومة.

وبسؤاله أفاد للطبيب المعالج بتناوله حبوب حفظ الغلال السامة، تنفيذا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق" التي يمارسها على الهاتف المحمول، كما تبين وجود رسمة الموت على الذراع اليمنى للطفل المصاب، وتم تحويله لمركز السموم بطنطا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم4788 لسنة 2018 إداري إيتاي البارود، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.