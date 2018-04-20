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قطع مياه الشرب عن ثلاث قرى بالشرقية ومدينة بالقاهرة

منذ 4 يوم
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قطع مياه الشرب عن ثلاث قرى بالشرقية ومدينة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الشرقية ، اليوم الجمعة 20 أبريل ، عن قطع المياه عن مناطق (قرية العزيزية وتوابعها - قرية الولجا وتوابعها - كفر عبد الله) لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة السادسة صباح بعد غد الأحد حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، وذلك لتوقف محطة مياه العزيزية المرشحة بمركز منيا القمح، بسبب القيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي الخاص بالمحطة طبقاً للخطة السنوية للتطهير.


بينما صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه سيتم قطع المياه عن المدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء غدٍ السبت، وحتى الساعة 5 مساء يوم الأحد، نظراً لأعمال الإصلاحات.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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