فتاة تُنفذ أوامر "الحوت الأزرق" وتقتل والدتها وشقيقها حرقًا



يواصل تطبيق "الحوت الازرق" في حصد أرواح الشباب المصري ، حيث سجلت محافظة سوهاج، واقعة قيام طالبة فى الـ17 من العمر بإشعال النيران بمنزلها بناحية قرية الغنيمية دائرة مركز البلينا تنفيذا لتعليمات اللعبة مما نتج عنه وفاة والدتها وشقيقها المعاق وإصابة شقيقها الأخر.

وقد اعترفت الفتاة أمام رجال المباحث انها ارتكبت الواقعة بسبب تطبيق الحوت الأزرق.

وقد تلقت مديرية أمن سوهاج ، بلاغًا يفيد بإشتعال النيران بمنزل بدائرة مركز البلينا ووجود متوفين ومصاب وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك عصمت . ك سائق ويقيم قرية الغنيمية دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مما نتج عنه وفاة شاديه . م . ا 49 سنة ربة منزل ومحمد ع . ك 16 سنة طالب وإصابة طه . ع . ك 9 سنوات تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى البلينا المركزى.

كما أسفرت التحريات إلى أن وراء أرتكاب الواقعة شاهيناز . ع . ك 17 سنة طالبة نجلة المتوفيه الأولى وشقية المتوفى الثانى والمصاب الثالث وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت فى التحقيقات أمام رجال المباحث أنها قامت بإحضار بواقى بنزين بجركن يستخدمه والدها الذى يعمل سائقا وقامت برشه عليهم وهم نيام وعللت ذلك بسبب تفريق والدتها فى المعاملة بينها وبين شقيقها الذكور وأنها تقوم ببمارسة لعبة الحوت الأزرق منذ فترة وأنها قامت بإرتكاب الواقعة بناء على تعليمات اللعبة بعد أن أمرتها بذلك وأنها تقوم بممارستها منذ فترة بالمنزل.