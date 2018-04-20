القبض على مهندسة بمحليات كفر الشيخ بتهمة الرشوة



الجمعة 20 أبريل 2018

ألقت إدارة مباحث الأموال العامة، القبض على مهندسة بالوحدة المحلية لإحدى القرى بكفرالشيخ، لاستغلالها وآخرين موقعهم الوظيفى وتمكين أحد الأشخاص من بناء منزل على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا، تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية الحمراوى التابعة لمجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، مع مالكى أحد العقارات، وتمكينه من بناء منزل على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون، حيث قامت "هبه.م" مهندسة بالوحدة المحلية لقرية الحمراوى سابقاً، وحالياً بإدارة التنظيم بمجلس ومدينة كفر الشيخ، و"عبداللطيف.ح" فنى بذات الوحدة "محبوس على ذمة قضية استغلال نفوذ"، و"راضى.ع" رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة سابقاً وحالياً بالمعاش، فى غضون عام 2015 باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "على.ص" موظف بالمعاش، وتمكينه من بناء منزل مكون من دور أرضى وأربعة طوابق علوية على أرض زراعية مملوكة له على مساحة 2,300م بناحية قرية أبو طبل التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى جهة عملهم بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العــام ما هــو قيمة الغــرامات المستحـقــة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير.

وبالاستعلام من الإصلاح الزراعى بمدينة كفر الشيخ، أفادت بأن الجمعية اتخذت الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، وتأيد ذلك بسؤال مسئول قرية أبو طبل بالوحدة المحلية بالحمراوى، والذى أكد صحة الواقعة، فتم ضبط المتهمين.