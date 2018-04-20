مصرع ضابط أثناء تنظيف سلاحه الميرى بالقليوبية



الجمعة 20 أبريل 2018

توفى ضابط شرطة بمطار العريش، إثر خروج طلقة طائشة من سلاحه الميرى أثناء تنظيفه السلاح داخل شقته بمدينة المنصورة بالدقهلية.



كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا يفيد بورود بلاغ لضباط قسم أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع ضابط شرطة بطلق نارى داخل شقته.



انتقل ضباط مباحث قسم أول بقيادة المقدم أحمد الجميلى، مفتش المباحث، والرائد حمدى الطنبولى، رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لضابط شرطة يدعى "أحمد.م.ع"، رائد بمطار العريش، وبه أثر لطلق نارى اخترق الجسم، وأدى إلى وفاته.



وبسؤال زوجته أكدت وفاة زوجها أثناء تنظيفه سلاحه الميرى، ما تسبب فى خروج طلقة من خزينة السلاح أدت إلى وفاته فى الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لمعاينة الجثة، وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابستها.