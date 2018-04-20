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إعداد وصناعة القادة.. ندوة بحزب الاستقلال فى الدقهلية (صور)

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1033
إعداد وصناعة القادة.. ندوة بحزب الاستقلال فى الدقهلية (صور)

عقدت أمانة حزب الاستقلال، بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، ندوة تحت عنوان "اعداد وصناعة القادة"، والتى تأتى فى إطار ندواتها التثقيفية التى تقام أسبوعيًا بمقر الحزب فى المحافظة.

وبدأت الندوة بقرآة آيات من الذكر الحكيم بصوت الأستاذ محمد علاء، عضو أمانة الشباب بالمحافظة، تلاها تقديم الندوة، الأستاذ أحمد القزاز، أمين المحافظة، وعضو اللجنة التنفيذية، والذى رحب بدوره بالسادة الضيوف، وذاكرًا أهم مميزات القائد والصفات المكتسبة متمثلا في أعظم قائد عرفته البشرية سيد الخلق "محمد "ص.

موضحًا أن القائد يتمتع بالوضوح والصدق ومهارة الإدارة او الاستماع الجيد حتي يستطيع اتخاذ القرار الجيد والأدلة علي ذلك.

 ثم تحدث الأستاذ محمد التميمي، عضو أمانة التثقيف المركزية، وتطرق إلى عدة عناصر خلال كلمته بالندوة، والتى جاءت كالتالى:

1-كيف يتم صناعة القائد
2-منهج صناعة القائد
3-كيفية قادة المستقبل
4-:اكتشاف الطفل القائد حيث أكد أن هناك عشر خطوات لصناعة القائد وهي

1-الأساس العقائدي والأخلاق 2
2-بناء العقل والوعي
3-إدارة الذات
4-الثقافة الواسعة
5-بناء العلاقات
6-فن الامتناع وتحليل الشخصيات والثقة في النفس والآخرين
7-فن الريادة بالوضوح أمام الانفاروفن الإلقاء
8-تعلم مهارات الإدارة .
وجد حولك قادة وهوية اتخاذ القرار9-
10-التدريب العملي

.ثم انتقل الأستاذ محمد التميمي إلي كيفية صناعة القائد مؤكدا إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحكم ومن يتحر  الخير يعطيه ومن يتق الشر يوقه.

واختتم "التميمي" حديثه عن صفات القائد المسلم قائلاً:

 
الإيمان والتوحد1-  

2-الاتباع لرسول الله

3-التزكية من خلال الأخلاق

4-الاستخلاف وبدأت المناقشات والرد عليها وانهت الندوة بالتوفيق من عز وجل وصل الله عليه وسلم 20/4/2018

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