مصرع عامل أثناء تنقيبه عن الآثار بالمنيا.. وزملائه ينثرون التراب عليه خوفًا من الفضيحة

الجمعة 20 أبريل 2018

لقى عامل مصرعه، أثناء تنقيبه عن الآثار بمحافظة المنيا، ما دفع زملائه لنثر التراب عليه، خوفا من افتضاح أمرهم .

وتلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور مركز العدوة يفيد مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء أعمال الحفر بأحد المنازل بمركز العدوة سقط جدار الحفرة على عامل، ويدعى "ش م" 22 سنة، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، كما كشفت الحريات قيام العمال المشاركين معه فى الحفر بنثر والتراب ومخلفات الحفر فوقه خوفا من افتضاح أمرهم لإخفاء جريمتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت باستخراج الجثة والتحقيق فى الواقعة.