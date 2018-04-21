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إصابة (5) أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالغربية

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 758
إصابة (5) أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالغربية

السبت 21 أبريل 2018
نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر مشلة، التابعة لمركز كفر الزيات، فى محافظة البحيرة، بسبب خلافات الجيرة بالأرض  الزراعية، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفرقة، وتم ضبط طرفى المشاجرة، والسيطرة على الموقف.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بنشوب مشاجرة بقرية كفر مشلة، انتقل الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية.
 
وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين "محمد السيد مبروك" 61 سة فلاح، مصاب بجرح رضى متهتك بالرأس، وخدوش متفرقة بالجسم، و"حسنية الحسينى سلامة" 51 سنة ربة منزل "زوجة الأول"، مصابة بجرح رضى بالرأس، و"لمياء حسن محمد" 31 سنة ربة منزل "زوجة نجل الأول"، مصابة بجرح رضى متهتك بالرأس (طرف أول).
 
و"طرف ثانى" جمال محمد سلامة 50 سنة فلاح، ونجاة محمد إبراهيم 54 سنة، مصابة بجرح بالشفة السفلى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهم اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، بسبب الجيرة بالأرض الزراعية، وتحرر المحضر 14968جنح مركز كفر الزيات، وباشرت النيابة التحقيق.

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