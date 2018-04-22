إصابة (3) أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية



الأحد 22 أبريل 2018

أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بالمصرف الموازي للطريق، بالنزل الزرقا، فى محافظة الدقهلية.

كانت الجهات المعنية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية النزل التابعة لمركز منية النصر، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكى بالمصرف الموازى للطريق.

وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم انتشال السيارة وتبين أنها بدون لوحات وإصابة كلا من "أحمد إيهاب السعيد 20سنة، أحمد محمد إبراهيم 25 سنة، محمد السعيد على محمد 28 سنة"، تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.