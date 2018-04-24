القبض على أمين شرطة متهم بالنصب فى مبلغ (2) مليون جنيه

الثلاثاء 24 أبريل 2018

ألقت مباحث المحلة، القبض على أمين شرطة لاتهامه بالنصب على صاحب شركة مقاولات وحصوله على 2 مليون جنيه منه، بعد أن أوهمه بقدرته على ترسيه مزاد سيارات تابع لوزارة العدل عليه مقابل المبلغ كمقدم دخول المزاد، ووأعطى المتهم المجنى عليه إيصالين مزورين منسوب صدورهما لوزارة العدل، بقيمة المبلغ، وإيهامه بأنه ورد المبلغ لخزينة المحكمة.

كان المجني عليه قد تقدم ببلاغ للعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، يتهم أمين الشرطة"ا.ا" من قوة قسم أول المحلة منتدب للعمل بنيابة شرق طنطا الكلية، ومقيم بإحدى قرى مركز المحلة، بالحصول منه على 2مليون جنيه بحجة ترسيه مزاد سيارات تابعة لوزارة العدل عليه، وقام بتسليم المبلغ للمتهم وحصل منه على 2إيصال منسوب صدروهم لوزارة العدل وأوهم بأنه قام بتوريد المبلغ لخزينة المحكمة، وظل يماطله وأعطاه مواعيد وهمية أكثر من مرة ولم يفي بما اتفقا عليه.

وتم عرض المعلومات على اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، الذى عرضها على اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، ووجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات لصحة أقوال المجني عليه وأن المتهم تحصل منه على المبلغ، وباستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وعثر بمنزله على 100ألف جنيه ومشغولات ذهبية وسيارتين تابعتين له.

وسدد المتهم 500 ألف جنيه من قيمة المبلغ ومتبقي عليه 1.5مليون جنيه، كما توصلت التحريات لقيام المتهم بإعطاء مواطنين مبالغ مالية لتوظيفها مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.