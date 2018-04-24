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تأييد حبس مدير شركة شهيرة للمياه الغازية لمدة سنة بسبب "زجاجة" فاسدة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 120
تأييد حبس مدير شركة شهيرة للمياه الغازية لمدة سنة بسبب "زجاجة" فاسدة

الثلاثاء 24 أبريل 2018
أيدت محكمة 15 مايو، حبس مدير فرع مصر لإحدى شركات المياه الغازية العالمية، سنة وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، فى واقعة غش تجارى بالقضية رقم 4218 جنح 15 مايو.
 
وقال حسن أبو العينين، محامى الضحية، إن موكله محمد عبدالمرضى، عامل، اشترى زجاجة مياه غازية وفوجئ بوجود مواد عفنة بداخلها، فاتجه إلى النيابة وحرر محضرا برقم 4218 جنح 15 مايو، ضد مدير الشركة بمصر.
 
وتابع: "بالفعل أحالت النيابة القضية للمحكمة التى أمرت فى 30 يناير الماضى، بحبس مدير فرع الشركة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وألف جنيه كفالة، إلا أن محامى الشركة طعن على الحكم، إلى أن أيدته ورفضت المحكمة الطعن اليوم.
 

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