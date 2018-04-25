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انتحار سائق لمروره بضائقة مالية في المنوفية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 126
انتحار سائق لمروره بضائقة مالية في المنوفية

أقدم سائق على الانتحار بتناوله لحبة القمح القاتلة جراء مروره بضائقة مالية بقرية العراقية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وقد استقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعي " ا .ع.ع " 22 سنة، سائق ومقيم بقرية العراقية، مصابًا بـحالة تسمم، وتوفي عقب وصوله المستشفى.

وبسؤال والده، تبين أن المتوفى قرر تناول قرص لحفظ القمح الذي أودى بحياته وذلك لمروره بضائقة مالية.

وتم تحرير محضر رقم 2176 إداري مركز الشهداء لسنة 2018، وقامت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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