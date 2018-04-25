اخلاء سبيل الموظفين المتهمين بالاختلاس فى مستشفى الغردقة



الأربعاء 25 أبريل 2018

قررت نيابة الغردقة، اليوم، إخلاء سبيل 5 موظفين بمستشفى الغردقة العام، بعد اتهامهم باختلاس 28 ألف جنيه من عيادة الأسنان بالمستشفى، وذلك بعد ورود تحريات مباحث الأموال العامة، بأن وراء واقعة الاختلاس موظفة.



كما أمرت النيابة بضبط وإحضار موظفة بعيادة الأسنان بالمستشفى العام، لاتهامها باختلاس 28 ألفا و402 جنيه، حيث إن تحريات المباحث أكدت أن الموظفة كانت تختلس المبالغ المحصلة من تذاكر الكشف المختلفة.



وكانت معلومات وردت للمقدم أحمد شلبى رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، تفيد بوجود شبهة اختلاس وإضرار بالمال العام بقسم الأسنان بمستشفى الغردقة العام.





تم عرض المعلومات على اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، واللذان أمرا بتشكيل فريق بحث بمشاركة الرائد مصطفى حلمى وكيل مباحث الأموال العامة، وبمشاركة لجنة من مديرية الصحة والتفتيش المالى بالمديرية.



وتبين من تقرير لجنة الصحة والتفتيش المالى، أن هناك شبهة اختلاس مال عام بملغ 28 ألفا و402 جنيه خلال 4 أشهر، وأكدت اللجنة أن المسؤولين عن ذلك 5 موظفين بالمستشفى العام، فتم ضبهم وعرضهم على النيابة.



وعقب التحقيق معهم أمرت النيابة بحجزهم لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتى توصلت إلى أن وراء الواقعة موظفة أخرى، أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين، وضبط وإحضار الموظفة.