الشرقية.. مصرع شاب صعقًا بـ"البرق" فى قرية السكارنة



الأربعاء 25 أبريل 2018

توفى شاب متأثرًا بصعقه بالبرق، فى قرية "السكارنة" التابعة لدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا يفيد بوفاة "محمود رضا" وشهرته "شكاشيكو" من قرية "السكارنة" التابعة لدائرة المركز؛ إثر إصابته بصاعقة برق ضربته حال سيره بشوارع القرية.

ومن جانبه، أصدرت محافظة الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، والعمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولًا بأول، خاصةً فى المراكز والمدن التي تعرضت لسقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، على أن يتم الدفع بسيارات الكسح وشفط المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت فى بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية حادة حيث تنشط الرياح وتظهر سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار بمختلف أنحاء الجمهورية.