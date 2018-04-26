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مواطنو بنى سويف يشكون انتشار القمامة والروائح الكريهة.. وسط تجاهل المسؤولين

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 100
مواطنو بنى سويف يشكون انتشار القمامة والروائح الكريهة.. وسط تجاهل المسؤولين

كتب. محمد المنسى
تتعدد الشكاوى والاستغاثات من جانب المواطنيين بشكل كبير من نقص أوجه الرعاية والخدمات في العديد من المناطق بمحافظة بني سويف، وخاصة من تراكم القمامة والمخلفات أمام المنازل مما ينتج عنها المزيد من الروائح القذرة، و تفشى الأمراض المعدية فى ظل تجاهل المسؤولين بالمجالس المحلية لجميع مراكز المحافظة السبع.

حيث طالب العديد من المواطنيين، بقرية بيلفيا، التابعة لمركز ومدينة بنى سويف، بضرورة الإهتمام والتحرك من جانب المسؤولين بالمحافظة برسالتهم والتى نصت على :" انقذوا اهالي حي الديسه، والتوبة، من تراكم القمامه التي نتج عن تركها امام المنازل رائحه نتنه وتجمع الزباب والنموس والهاموش"، متسائلين :"أين موظفي المجلس لا نراهم الا عند جمع الاشتراك الشهري؟،  أنقذوا ابنائنا من الميكروبات بسبب الذباب والنموس،  الذي تسبب في انتشار الحساسيه والأمراض الجلديه لدي الأطفال، ولا ندري إلى أين نذهب بالقمامة ".

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