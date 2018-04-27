موت شاب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

توفي شاب في العقد الثالث من عمره، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "أولاد صقر - البحاروة" بدائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "أولاد صقر - البحاروة" بدائرة مركز أولاد صقر، ما أسفر عن إصابة "محمد.س.م" مُقيم بدائرة مركز أولاد صقر، بعدة كدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، ونقله إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، إلا أنه توفي فور وصوله متأثرًا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.