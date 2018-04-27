Responsive image

11º

27
أبريل

الجمعة

26º

27
أبريل

الجمعة

 خبر عاجل
  • مصرع طيار أمريكي إثر تحطم طائرة استعراضية بالصين
     منذ 12 ساعة
  • مصرع جندي باكستانى و(3) مسلحين فى تبادل إطلاق نار
     منذ 13 ساعة
  • هنية عن اغتيال الشهيد البطش: سيل دمائنا لا يضيرنا ولا يزيدنا إلا إيمانًا وتسليمًا
     منذ 13 ساعة
  • برنامج الأغذية يقدم مساعدات إنسانية لأهالى الرقة بسوريا
     منذ 13 ساعة
  • عاصفة ترابية شديدة تضرب الكويت
     منذ 13 ساعة
  • اختفاء 10 من موظفي الإغاثة الإنسانية في جنوب السودان
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:43 صباحاً


الشروق

5:12 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:33 مساءاً


العشاء

8:03 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

موت شاب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 93
موت شاب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

توفي شاب في العقد الثالث من عمره، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "أولاد صقر - البحاروة" بدائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "أولاد صقر - البحاروة" بدائرة مركز أولاد صقر، ما أسفر عن إصابة "محمد.س.م" مُقيم بدائرة مركز أولاد صقر، بعدة كدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، ونقله إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، إلا أنه توفي فور وصوله متأثرًا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers