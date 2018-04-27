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إغلاق طريق إسكندرية الزراعي جزئيا لمدة 5 أيام لإصلاح فواصل الكباري

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 104
إغلاق طريق إسكندرية الزراعي جزئيا لمدة 5 أيام لإصلاح فواصل الكباري

تعلق الإدارة العامة للمرور، حاليًا طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في المنطقة الواقعة بين "دفرة - كفر الزيات" بنطاق محافظة الغربية؛ في أعمال تستمر حتى الخامسة صباحا وبشكل دوري لمدة 5 أيام بغرض إصلاح فواصل الكباري السطحية وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات.

ويشار إلى أن عرض طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمنطقة الأعمال عبارة عن (3) حارات لكل اتجاه، يتم استقطاع نصف عرض الطريق للقيام بالأعمال، وترك النصف الآخر لتسيير الحركة، وعند الانتهاء من الأعمال يتم فتح الطريق، وبدء الأعمال في النصف الآخر و تجرى الأعمال يوميا من الساعة 11 مساء حتى 5 صباح اليوم التالي.

 

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