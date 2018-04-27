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قطع المياه عن محافظة الأقصر

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 116
قطع المياه عن محافظة الأقصر

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، 27 أبريل 2018، أنه من المقرر قطع المياه عن مدينة الأقصر، من الساعة 11 مساء حتى صباح يوم السبت الموافق 28 أبريل الجارى، وذلك لإجراء أعمال صيانة بالمحطة.

 
 

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