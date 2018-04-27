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تفاصيل القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات ببني سويف

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 53
تفاصيل القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات ببني سويف

تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى يتكون من 4 أشخاص، تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه، حيث تم التحفظ على السيارة رقم 20238 ،أجرة بنى سويف، وضبط سائقيها، محمد، ر،ا،39 عام، ومقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى شمال المحافظة ، سبق إتهامه فى عدد 17 قضية، آخرهم سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه في 3 قضايا، مخدرات وسرقة، بإجمالي 9 أعوام، وبحوزته سلاح أبيض مطواة، ومحمد ن ع، 28 عام، مقيم أيضا بمحافظة بني سويف، سبق إتهامه فى 6 قضايا، سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 9 قضايا، تبديد وسرقة، قتل بالخطأ، بإجمالي حبس عامين، و 6 شهور. كما تم القبض على رمضان، م، م، 33 عام، ومقيم بإمبابة بالجيزة، سبق إتهامه فى 13 قضية، آخرهم سرقة وسائل نقل، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 9 قضايا، تبديد وسرقة، بإجمالي حبس 11 عام و 6 شهور، وبحوزته سلاح أبيض سكين، وسمير، خ، خ، 50 عام، سائق مقيم بالجيزة، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية أموال عامة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مجموعة من المفاتيح المصطنعة وبعض العدد والمفكات. وبالكشف عن السيارة برقمى الشاسية والموتور تبين ان اصل لوحاتها أرقام 150258منوفية،ومبلغ عنها بقسم شرطة مدينة نصر، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب العديد من الجرائم لسرقة السيارات.

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