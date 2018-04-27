Responsive image

24º

27
أبريل

الجمعة

26º

27
أبريل

الجمعة

 خبر عاجل
  • إصابة 4 فلسطينيين وتدمير سفينتين في غارات صهيونية على ميناء غزة
     منذ 15 دقيقة
  • إغلاق طريق العين السخنة بسبب السيول
     منذ حوالى ساعة
  • سقوط أمطار غزيرة بالعين السخنة والزعفرانة
     منذ حوالى ساعة
  • مقتل وإصابة 6 من أفراد الجيش إثر تفجير دبابة بشمال سيناء
     منذ 2 ساعة
  • المفوضية السامية تُطالب جيش الاحتلال بوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين
     منذ 3 ساعة
  • "أردوغان": نستهدف رفع متوسط دخل الفرد في تركيا إلى 25 ألف دولار سنويا
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:42 صباحاً


الشروق

5:11 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:34 مساءاً


العشاء

8:04 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إغلاق طريق العين السخنة بسبب السيول

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 124
إغلاق طريق العين السخنة بسبب السيول

شهدت منطقة العين السخنة اليوم الجمعة 27 أبريل،  سقوط أمطار على جميع المناطق والموانئ والجبال بالعين السخنة.

كما شهدت منطقة الزعفرانة سقوط أمطار غزيرة على جميع الطرق والمناطق بها.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بإغلاق  طريق الزعفرانة - العين السخنة فى الاتجاهين للقادم من القاهرة إلى اﻷقاليم والعكس بسبب السيول والأمطار، التى ضربت الطريق وأعاقت حركة السيارات وسط انتشار الخدمات الأمنية.


ويسلك جميع قائدى السيارات القادمين من القاهرة بالدخول على طريق هضبة الجلالة، والقادم من السويس يسلك طريق الجلالة لحين قيام سيارات الشفط بسحب المياه من الطريق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers