إغلاق طريق العين السخنة بسبب السيول

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شهدت منطقة العين السخنة اليوم الجمعة 27 أبريل، سقوط أمطار على جميع المناطق والموانئ والجبال بالعين السخنة.

كما شهدت منطقة الزعفرانة سقوط أمطار غزيرة على جميع الطرق والمناطق بها.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بإغلاق طريق الزعفرانة - العين السخنة فى الاتجاهين للقادم من القاهرة إلى اﻷقاليم والعكس بسبب السيول والأمطار، التى ضربت الطريق وأعاقت حركة السيارات وسط انتشار الخدمات الأمنية.



ويسلك جميع قائدى السيارات القادمين من القاهرة بالدخول على طريق هضبة الجلالة، والقادم من السويس يسلك طريق الجلالة لحين قيام سيارات الشفط بسحب المياه من الطريق.