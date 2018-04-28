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حريق بأحدى جرارات قطار أبو قير في محطة الظاهرية

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 36
حريق بأحدى جرارات قطار أبو قير في محطة الظاهرية

نشب حريق محدود بجرار بقطار أبو قير، اليوم السبت 28 أبريل، بمحطة قطار الظاهرية.

حيث تلقت  مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من  إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بجرار قطار خط أبو قير، بمحطة قطار الظاهرية.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق محدود بجرار القطار رقم 4077 المتجه من محطة أبو قير إلى محطة الإسكندرية، أثناء توقفه بالمحطة المشار إليها، وتم إخماده نتج عنه حدوث بعض التلفيات بالجرار واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة 30 دقيقة دون حدوث إصابات.

وبسؤال قائد القطار ث ا ع 46 سنة مقيم سيدى بشر قبلى دائرة قسم أول المنتزه أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة تسريب زيوت وارتفاع درجة حرارة ماكينة الجرار ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4024 / 2018 إدارى قسم شرطة ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

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