العطش يهدد آلاف المواطنين ب 3 قرى ببني سويف

مما لا شك فيه أن مقولة نقطة مياه تساوى حياة للمواطنين، قد غابت عن قرى قمن العروس، وبنى غنيم، وكفر أبجيج بمركز ومدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وأصبح العطش يهدد آلاف من أبناء المحافظة، نظرا لعدم الإهتمام من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بعملية الإحلال والتجديد لخطوط المياه الرئيسية التى تزود آلاف من المواطنيين بمياه الشرب، كما أكدوا على ذلك أهالى القرى الثلاث فى هذا التقرير.

يقول، سعيد، غ، 44 عام، أحد المواطنيين، إن هذة القرى تعتبر في تجمع سكنى واحد حيث تعانى القرى من النقص الشديد المستمر فى المياه، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، قامت بإحلال وتجديد الشبكة الداخلية للقرى بطول 7 كيلو، وذلك عندما ربطت الشركة منذ 7 سنوات الخط الوارد من محطة كفر الجزيرة بمركز ناصر، والمغذى لمركز الواسطى، وربطه وتركيبه بخط بكوبرى الزاوية حتى مدخل قمن العروس عند قنطرة على بطول 5 كيلو، لحل المشكلة.

وأكد محمد، ث، 54 عام، على وقوع شركة المياه بخطأ كبير عند القيام بعملية الإحلال والتجديد لهذة الخطوط حيث تبين بعد ذلك أن هذة الخطوط على منخفض فى المستوى عند خطوط التغذية مما يسبب فى تصريف المياه سلبيًا وذلك لعدم تركيب محبس شيك بلف رجوع عادم 10 بوصة.

وأضاف جمعة، ذ، 34 عام، أن الشركة قد أغلقت تركيب المحبس وأصبح الخط مغلق من المحابس الرئيسية بدون توصيل حيث لم يستغل من 7 سنوات، وحتى الآن وأصبح إهدار للمال العام، بالإضافة إلى عدم تجديد الشبكة الداخلية نظرا لضعف التغذية الوارد من المحطات .