مصرع وإصابة (9) أشخاص فى حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

السبت 28 أبريل 2018

توفى 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون، إثر حادث سقوط سيارة أجرة داخل ترعة المريوطية فى طريق ناهيا بمنطقة كرداسة نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.



فيما تمكن رجال الإنقاذ بالجيزة من انتشال 4 جثث و إنقاذ 5 آخرين و تم نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى ويستمع رجال للمباحث ﻷقوال المصابين.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة ، بلاغا من الخدمات بسقوط سيارة بداخلها اشخاص فى ترعة المريوطية بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .