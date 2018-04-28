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مصرع وإصابة (9) أشخاص فى حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

منذ حوالى ساعة
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مصرع وإصابة (9) أشخاص فى حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

السبت 28 أبريل 2018
توفى 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون، إثر حادث سقوط سيارة أجرة داخل ترعة المريوطية فى طريق ناهيا بمنطقة كرداسة نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
 
فيما تمكن رجال الإنقاذ بالجيزة من انتشال 4 جثث و إنقاذ 5 آخرين و تم نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى ويستمع رجال للمباحث ﻷقوال المصابين.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة ، بلاغا من الخدمات بسقوط سيارة بداخلها اشخاص فى ترعة المريوطية بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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