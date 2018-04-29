ضبط 13 طن دواجن فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ببني سويف

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة العقيد محمد محفوظ، اليوم السبت، حملة لمراقبة المنتجات الغذائية، بإشراف الدكتور سامى الدهشورى، بإدارة الطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 13طن دواجن فاسده، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمصنع بشرق النيل .

وكانت مباحث التموين، قد تلقت معلومات بوجود كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة، و المنتهية الصلاحية، حيث قامت قوات المباحث بمداهمة المصنع، وتم ضبط الكمية، وتم تحرير محضر رقم 10663 جنح المركز بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.