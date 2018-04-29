Responsive image

19º

30
أبريل

الإثنين

26º

30
أبريل

الإثنين

خبر عاجل

تأجيل قضية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى 12 مايو

 خبر عاجل
  • تأجيل قضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" إلى جلسة 8 مايو المقبل
     منذ دقيقة
  • الجيش السوري يعلن استعادة قري شرق نهر الفرات
     منذ دقيقة
  • اللجنة العليا للحج: تأجيل قرعة الحج السياحي للأحد القادم
     منذ دقيقة
  • تأجيل قضية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى 12 مايو
     منذ 2 دقيقة
  • تسريب امتحان الفيزياء بإدارة إسنا التعليمية
     منذ 2 دقيقة
  • إخلاء سبيل ثلاث صحافيين كانوا معتقلين منذ عام ونصف
     منذ 2 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:40 صباحاً


الشروق

5:09 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:35 مساءاً


العشاء

8:05 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط 13 طن دواجن فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ببني سويف

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 24
ضبط 13 طن دواجن فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ببني سويف

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة العقيد محمد محفوظ، اليوم السبت، حملة لمراقبة المنتجات الغذائية، بإشراف الدكتور سامى الدهشورى، بإدارة الطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 13طن دواجن فاسده، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمصنع بشرق النيل .

وكانت مباحث التموين، قد تلقت معلومات بوجود كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة، و المنتهية الصلاحية، حيث قامت قوات المباحث بمداهمة المصنع، وتم ضبط الكمية، وتم تحرير محضر رقم 10663 جنح المركز بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers