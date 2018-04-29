تزامنا مع شهر رمضان. .تعرف علي الإستعدادات النهائية لتوفير السلع الغذائية والتموينية بببنى سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن خطة الإستعدادات لشهر رمضان، تتضمن اجراءات عملية لتوفير احتياجات والمتطلبات من السلع التموينية والأساسية طوال الشهر الكريم ،من خلال رفع درجة الإستعدادات في القطاعات الحيوية والعمل على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، عن طريق التوسع في معارض السلع التموينية والغذائية واللحوم بأنواعها والتي يتم بيعها بأسعار مناسبة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه سيقام معرض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع الغرفة التجارية بميدان المديرية بمدينة بني سويف، بمشاركة العديد من الشركات المرخصة، بجانب الشركة المصرية لتجارة الجملة والجمعيات الاستهلاكية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة اللحوم بأنواعها، الدواجن، السكر ،الأرز، الياميش، وتم التنبيه على باقي المراكز الستة التابعة للمحافظة بإقامة معارض أهلا رمضان بالمدن.

وأضافت أنه سيتم التنسيق بين مديرية التموين و الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير كافة السلع الغذائية ، وخاصة اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان بالأسعار المناسبة والمخفضة بجميع فروعها بالمحافظة ، حيث يوجد عدد 2 سيارة متحركة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة تقوم ببيع السلع الغذائية ويتم توجيهها لتغطية الأماكن التي لا يوجد بها منافذ.

بالإضافة إلى توفير منافذ بيع منتشرة علي مستوي المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة سواء متحركة أوثابتة ، حيث تشمل عدد 7 منافذ ثابتة تابعة للقوات المسلحة ، وعدد 20 منفذ متحرك (سيارة) تابع للقوات المسلحة (جهاز الخدمة الوطنية)،و عدد15 منفذ تابع لشركة الجاسر للاستيراد والتصدير لبيع اللحوم ، وعدد2 منفذ تابع لشركة فرست للاستيراد والتصدير لبيع اللحوم ، وعدد 3 هايبر تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمراكز (بني سويف، والواسطي، واهناسيا، وعدد 125 منفذا تابع لجمعيتي (لبيع السلع التموينية والغذائية) ،و عدد 2 منفذ تابع للجمعية الاستهلاكية ، ويجري التنسيق لإقامة عدد 14 منفذ لبيع اللحوم (شركة مؤمن صبري للاستيراد والتصدير) ، وسيقوم جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بتجهيز عدد(5) منافذ .

وأوضحت أنه في مجال المخابز يتم تعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان حتي تتناسب مع احتياجات المواطنين ، ويتم متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية ، ويتم المرور والمتابعة بصفة مستمرة علي المخابز وتحرير المحاضر للمخالفين .

وفي مجال موقف المواد البترولية والبوتاجاز يتم متابعة المواد البترولية أولا بأول وتوزيع الكميات الواردة منها ولا توجد اية اختناقات حتي الآن ، والمواد البترولية بأنواعها متوفرة في جميع المحطات خاصة في موسم حصاد القمح وشهر رمضان الكريم، وجاري متابعة موقف البوتاجاز يوميا من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات ولا توجد أزمات منذ بداية العام حتي تاريخه ،

وفي مجال إقامة شوادر لبيع اللحوم الحية يتم حاليا التنسيق بين مديرية التموين والتعاون الاستهلاكي وبعض الجمعيات الاستهلاكية التي ترغب في إقامة شوادر لبيع اللحوم الحية.