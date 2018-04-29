فيديو| تساقط الثلوج فى الإسماعيلية.. والأرصاد: اللي جاى أصعب

الأحد 29 أبريل 2018

تعرضت محافظة الإسماعيلية، لموجة طقس سيئة مصحوبة بالرعد والبرق والأمطار الغزيرة، فضلا عن سقوط الثلوج في بعض مدن المحافظة.

من جانبه قال أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات إعلامية، إن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في فصل الربيع لم تنتهِ بعد وما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد خلال الأيام المقبلة لـ”موجة خماسينية”ّ أكثر من أن تكون ممطرة.

وأضاف عبد العال أنه بدءا من يوم الإثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع, سيكون هناك نشاط للرياح، وارتفاع شديد في درجات الحرارة، يصل إلى أكثر من 36 درجة مئوية بجانب “الموجة الخماسينية”، مع فرص لنشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة.