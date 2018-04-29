ضبط 220 طن زيوت بكفر الشيخ

ألقت قوات مباحث الأموال العامة بسوهاج، من ضبط عصام، ش، ع، 36 عام موظف حكومى، بالتأمين الصحى، لقيامه بإستغلال موقعة الوظيفى وإختلاس مبالغ مالية بلغت 70 آلف جنيه .

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مسئول تحصيل بإحدى العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ، سبق إتهامه فى قضية "تزوير محرر رسمى"، بالإستيلاء على مبالغ مالية قدرها "(70 ألف جنيه) سبعون ألف جنيه" قيمة قسائم تحصيل (رسم كشف) بالعيادة محل عمله لعدد (35) دفتر عهدته وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها للخزينة.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.