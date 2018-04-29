تسريب امتحان الفيزياء بإدارة إسنا التعليمية

الأحد 29 أبريل 2018

أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إحالة عدد من مسئولى مدرسة إسنا الفنية الصناعية بنات للشئون القانونية للتحقيق بواقعة تسريب أسئلة امتحان الفيزياء للصف الأول الصناعى بمدرسة إسنا الفنية الصناعية بنات قبل بدايته.

وفى ضوء ذلك على الفور أصدر وكيل وزارة التعليم بمحافظة الأقصر تعليمات بطبع الامتحان الاحتياطى وتوزيعه على الطلاب وسحب أوراق الامتحان المسربة أسئلته وإحالة الموضوع للشئون القانونية بالإضافة تشكيل لجنة من مدير الإدارة والتوجيه المالى والإدارى ومدير التعليم الفنى بالإدارة للتوجه لمدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين عن تسريب الامتحان، ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد استبدال أوراق الامتحان المسرب بالامتحان الاحتياطى تابع الطلاب أداء الامتحان وتم تعويض الوقت الضائع لهم.