إغلاق الطرق بأسوان وقنا والبحر الأحمر بسبب العاصفة الترابية

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الإثنين 30 أبريل 2018

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق مرسى علم – ادفو، و طريق شرق العوينات – الداخلة، و طريق غرب الموهوب - الداخلة، وطريق الجيش رأس غارب المتجة الى البحر الأحمر، مع تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.

كما تم إغلاق الطرق الصحراوية الغربية والشرقية حدود مديريات الأمن قنا وأسوان والوادى الجديد، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لمنع وقوع الحوادث المرورية لحين وضوح الرؤية.

وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور .