شلل بالإسماعيلية بسبب العاصفة الترابية



الإثنين 30 أبريل 2018

ضربت عاصفة ترابية شوارع محافظة الإسماعيلية، والشوارع الرئيسية بها، ما أدي إلى شلل تام، وخلوها من المارة.

وخلت الشوارع من المارة، ولم يتواجد فى الشوارع إلا عدد قليل من السيارات .

بدوره، شددت الجهات التنفيذية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وجميع المسؤلين بالجهاز التنفيذى للمحافظة بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تحسباً لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، فى إطار ما أعلنته هيئه الأرصاد الجوية عن توقعات في سوء الأحوال الجوية على مدى يومى 30 أبريل والأول من مايو وتوقعات سقوط أمطار غزيرة على البلاد.