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تأييد حبس مالك شركة مقاولات شهيرة 3 سنوات لإتهامه بالنصب

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 115
تأييد حبس مالك شركة مقاولات شهيرة 3 سنوات لإتهامه بالنصب

الإثنين 30 أبريل 2018
أيدت محكمة جنح الدقي، حبس رجل الأعمال إكرامي الصباغ  صاحب شركة أونست، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لإتهامه بالنصب على المواطنين.
 
كان رجل الأعمال قد تقدم بمعارضة على الحكم الغياب القاضي بحبسه 3 سنوات في الدعوى رقم 10740 لسنة 2017، إلا أن المحكمة قررت تأييد الحكم واعتبار المعارضة كأن لم تكن.
 
كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد شركة أونست تفيد بأن الشركة كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.
 

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