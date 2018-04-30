المياه الجوفية وانتشار الروائح الكريهة تهدد سلامة اهالى "بياض العرب" ببني سويف

ارتفاع المياه الجوفية وانتشار الروائح الكريهة تهدد سلامة المواطنين ببياض العرب ببني سويف "الخوف، والترقب، والإنتظار" لما قد يحدث في القريب العاجل، هذة هى ملامح الحياة اليومية والتفاصيل المعيشية التى يعانى منها أهالي قريه السبيل بياض العرب بمحافظة بني سويف، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، و توغل المياه داخل جدران المنازل، مما يهدد بانهيار وتشريد المئات من أبناء القرية، الذين يعانون من سوء الحالة الصحية والاقتصادية لهم، رصدتالجريدة آراء المواطنين حول هذة المعاناة فى هذا التقرير ..

يقول محمد، س، 35 عام، أحد الأهالى، إن منسوب المياه الجوفيه يهدد حياة المواطنيين بشكل كامل، حيث تبلغ نسبة المياة بالمنازل أكثر من 60 سم، مما ينتج عنه تصدع بجدران المنازل، مما يهدد بانهيار وتشريد المواطنين والمقيمين بالقرية، دون تدخل أى مسؤول حكومى من رئاسة مركز ومدينة بنى سويف، وكأن شيئا لم يكن بالقرية، نظرا لكون المواطنيين هنا من أبناء الدرجة الرابعة.

وأوضح سالم، ك، 44 عام، أن إرتفاع المياه وعدم توصيل الصرف الصحي للمنازل، تسببا في إحداث حالة من الخوف والقلق والترقب، لدى كافة الأهالى بالقرية، بسبب حالة المعاناة واللامبالاة من جانب المسؤولين بالمحافظة تجاه مشاكلهم، مما جعل العديد منهم تزداد لديهم قناعات سلبية بأداء وأدوار المسؤولين، و إنعدام الحلول المناسبة لهذة المشاكل.

وأشار عوض، ط، 37 عام، إلى إنتشار العديد من الأمراض المعدية والأوبئة بين الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية، وضعف المناعة الصحية لديهم، مثل أمراض الحساسية، وغيرها، نتيجة إزدياد وانتشار الناموس، و الجراد، والباعوض بين المياه المنتشرة، مع وجود حالة من الاستياء نتيجة وجود المياه العفنة، و الروائح الكريهة وسط تجاهل المسؤولين بالمجلس المحلى التابع للقرية.