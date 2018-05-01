قررت إدارة المرور ، إغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوي جزئيًا ، بسبب هبوط أرضي وقع في الكيلو 70 و 71 نتيجة تجمع مياه الأمطار ، لمدة خمسة أيام لإجراء الإصلاحات .

وستكون اﻷعمال بدء من غدًا اﻷربعاء، 2/5/2018 لمدة 5 أيام، وهى عبارة عن إصلاح جهة الهبوط اﻷرضى بالطبقة اﻷسفلتية بطريق اﻹسماعيلية بالحارة اليمنى بالكيلو 70 فى اتجاه اﻹسماعيلية والهبوط الآخر بالحارة اليسرى بالكيلو 71 اتجاه الإسماعيلية، وسيتم استقطاع الحارة اليمنى بالكيلو 70 لتغيير طبقة الأساس والطبقة اﻷسفلتية، وترك باقى الحارات "4 حارات" للحركة المرورية



ويجرى الانتقال إلى الهبوط الثانى عقب الانتهاء من اﻷول سيتم البدء فى الحارة اليسرى بالكيلو 71 واستقطاعها وترك 4 حارات مرورية لحركة السيارات.