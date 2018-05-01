غلق طرق رئيسية بأسوان بسبب العاصفة الترابية



أعلنت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم الثلاثاء 1 مايو 2018، إعادة إغلاق طريق أسوان الصحراوى الغربى حتى مركز السباعية، وطريق أبوسمبل السياحى، أمام حركة السيارات، بعد أن ضربت المحافظة عاصفة ترابية جديدة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، والتى أدت إلي سقوط أمطار علي بعض المناطق.



كانت إدارة المرور أعادت فتح الطرق الصحراوية المغلقة، صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية، إلا أنها قررت إعادة غلقها من جديد بسبب عاصفة ترابية.



وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات من السير بسرعات جنونية، واتباع الإرشادات اللازمة التي وضعتها المرور وتوخي الحذر عند القيادة.