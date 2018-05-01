احالة أستاذ جامعى للتحقيق عقب وصفه الشيخ "الشعراوى" بالدجال

الثلاثاء 1 مايو 2018

قرر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إحالة أحد أساتذة كلية التربية ويدعى "أحمد م ر"، للتحقيق معه بشكل فورى على خلفية اتهامه بسب وقذف الإمام محمد متولى الشعراوى، والداعية عمرو خالد فى كتابه "دراسات فى تاريخ العرب المعاصر"، ووصفه لهما بالدجالين.

وأضاف الدكتور عبيد صالح أن جامعة دمنهور لن تكون منبرا للصراعات السياسية أو الأيديولوجية لأستاذة الجامعة خاصة أن الشيخ الراحل "الشعراوى" هو عالم أزهرى له كل الاحترام والتقدير.

وكانت جامعة دمنهور قد شهدت حالة من الغضب الشديد بعد تواتر أنباء عن تدريس كتاب "دراسات فى تاريخ العرب المعاصر" بكلية التربية جامعة دمنهور لأستاذيين جامعيين هما" ع ص " و أ ر " وان الكتاب به مغالطات كثيرة منها تطاوله على الشيخ الشعراوى والداعية عمرو خالد ووصفه لهما بالدجالين.