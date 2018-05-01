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حبس مستريحة سوهاج بعدما استولت على (2) مليون جنيه من المواطنين

منذ 11 دقيقة
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حبس مستريحة سوهاج بعدما استولت على (2) مليون جنيه من المواطنين


قررت نيابة سوهاج، حبس "هنادى" المتهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 2 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية بأخميم بمحافظه سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، بتقدم 8 أشخاص يقيمون بدائرة بندر سوهاج ببلاغات عن تعرضهم لعملية نصب من ربة منزل والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة زاعمة توظيف تلك المبالغ فى تجارة الأجهزة الكهربائية على أن تقوم بمنحهم أرباحا شهريا عن أصل المبلغ، إلا أنها ماطلت ورفضت تسليم أصل المبلغ أو حتى الفوائد المتفق عليها.
 
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، والمقدم حسن الغمام مفتش الإدارة بفحص الواقعة، وتوصلت المعلومات والتحريات إلى حصول "هنادى . ك . خ . م" ربة منزل، تقيم بشارع الأمير حسن دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، من 8 أشخاص يقيمون بدائرة قسم أول سوهاج على مبلغ مالى 2 مليون جنيه بزعم توظيفها فى تجارة الأجهزة الكهربائية، وذلك مقابل أرباح شهرية تم الاتفاق عليها بنسبة 3%.
 
تم ضبط المتحرى عنها، وبمواجهتها بمقدموا البلاغ، اعترفت بارتكابها الواقعة، وأنها استولت على أصل المبلغ، ولم تقم بسداده أو سداد الأرباح المتفق عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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