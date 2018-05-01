تحذيرات من حالة الطقس بالأقصر

الثلاثاء 1 مايو 2018

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، محافظة الأقصر من سوء حالة الطقس، مشيرة إلى أن المحافظة سوف تتأثر بجو غير مستقر على جميع أنحاء المحافظة، حيث تظهر السحب المنخفضة والركامية، وأن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار المتوسطة والشديدة والتى قد تكون رعدية فى بعض الأحيان.

وأوضح مسئول الأرصاد الجوية، أن الرياح فى المحافظة شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤثر على الملاحة الجوية والبحرية وعلى الطرق البرية، مطالبا المواطنين بمراعاة الحيطة والحذر من التغير فى الأحوال الجوية.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، قد تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى فى جميع مراكز المحافظة، وذلك عقب سقوط أمطار متوسط إلى شديدة قد تكون رعدية فى بعض الأحيان على عدد من مراكز المحافظة.